Nye The Super Mario Bros. Movie plakater viser Bowser og Donkey Kong

Vi har rapportert om filmplakater for den kommende The Super Mario Bros.-filmen ved flere anledninger før (som her og her), og vi er tydeligvis ikke ferdige ennå. Illumination og Nintendo har avslørt nok en runde med plakater, og de er like fantastiske som alltid.

Denne gangen får vi se bedre på de to skurkene Bowser og Donkey Kong, samt Toad. Sjekk dem alle ut nedenfor og sørg for å maksimere dem for å virkelig sole seg i det utsøkte arbeidet. Super Mario Bros.-filmen har premiere i det meste av Europa 7.