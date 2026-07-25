Ny trailer for « Lanterns legger grunnlaget for seriens mystiske handling

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Vi har allerede fått se en del smugkikker fra Lanternsden kommende «Green Lantern»-serien, som har premiere på HBO Max 16. august. Med bare tre uker igjen øker Warner nå spenningen enda mer ved å slippe en litt lengre trailer som gir et bedre inntrykk av historien.

Den har tidligere blitt beskrevet som en versjon av den første sesongen av «True Detective» med et snev av sci-fi, og selv om det er for tidlig å si hvor treffende den beskrivelsen er, ser det ut til å være likheter med denne mordmysterien. Verken Hal Jordan (spilt av Kyle Chandler) eller John Stewart (spilt av Aaron Pierre) virker spesielt fornøyde med oppdraget sitt i traileren, der vi også får møte Sinestro.

I tillegg gjør fanfavoritten fra «Superman», Guy Gardner (spilt av Nathan Fillion), et kort gjesteopptreden. Alt i alt ser det svært lovende ut i det som ser ut til å være det mørkeste DCU-prosjektet til dags dato. Sjekk den ut nedenfor.