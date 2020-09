Nye Turtle Beach Stealth 600 og 700 klare for PS5 og Xbox Series i oktober

Du ser på Annonser

De siste månedene har det vært en del snakk om hvilke hodesett PlayStation 5 og Xbox Series-familien vil støtte, samt hvordan de kommende konsollene vil forbedre lydopplevelsen. Derfor får vi også stadig flere spennende annonseringer fra produsentene, og nå er det Turtle Beach sin tur.

Selskapet kan nemlig fortelle at den nye generasjonen av de populære Stealth 600- og Stealth 700-hodesettene kommer til Norge i oktober med en veiledende pris på henholdsvis 1149 og 1699 kroner. Begge disse skal kunne brukes på enten Xbox One og Xbox Series-familien eller PlayStation 4 og PlayStation 5. I tillegg skal begge to by på bedre lyd, et slankere design og bedre utforming. Store ord, så jeg vil helt klart teste dem ut for å se om man bør punge ut for en bedre opplevelse i høst.