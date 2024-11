Nye Wicked filmdukker lenker ved et uhell til et nettsted for voksne "Å kult, et nettsted hvor jeg kan lære mer om Wicked? La meg sjekke det ut - herregud!"

HQ Det har skjedd det vi bare kan beskrive som en skikkelig tabbe på produksjonsanlegget som lager emballasjen til de nye Mattel x Wicked dukkene. Alt er i orden på innsiden av pakken, inkludert dukken, men hvis du tar en titt på baksiden, vil du se et webdomene som handler om alt annet enn musikaladaptasjonen. Som oppdaget på nettet (og lagt ut av Culture Crave), er nettstedet www.Wicked.com som dukkeemballasjen lenker til, ikke det tiltenkte domenet. URL-en lenker til et svært voksent nettsted, noe som har ført til opprør fra foreldre som har kjøpt dukkene. Heldigvis er det en sperre på forhånd som krever at brukerne er 18 år eller eldre før de går inn. Den faktiske URL-en er ment å være Wickedmovie, som forhåpentligvis vil stå på emballasjen til de nye dukkene, slik at vi kan unngå noen svært pinlige samtaler mellom foreldre og barn senere. Dette er en annonse: