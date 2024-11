Nye Xbox AI-verktøy har blokkert over 19 millioner giftige elementer på nettet på bare seks måneder

HQ

Dessverre er det ikke noe nytt at det altfor ofte forekommer krenkelser på nettet, ofte med både rasistiske og sexistiske elementer. Relativt nylig lanserte Microsoft nye AI-verktøy som skal bidra til å bøte på dette.

Tanken er at dette skal brukes til å "oppdage og forebygge uønsket atferd på plattformen, og til syvende og sist sørge for at vi fortsetter å balansere og møte behovene til vårt voksende spillsamfunn".

Og tilsynelatende er det nødvendig. Microsoft har nå publisert (via Xbox Wire) sin femte Transparency Report, og skriver at bare i løpet av de første seks månedene "ble totalt 19 millioner stykker innhold som bryter med Xbox Community Standards forhindret fra å nå spillere på tvers av tekst, bilder og video" takket være AI-verktøyene.

Rapporten avslører også noen andre ganske urovekkende data som viser hvor ille det står til på nettet på mange områder, inkludert trusler, fornærmelser, svindel og spam. Microsoft slår likevel fast at AI ikke løser alt, og "spillerrapportering fortsetter å være en kritisk komponent i vår sikkerhetstilnærming", så fortsett å rapportere når du ser eller hører krenkelser fra folk som åpenbart mangler menneskelig anstendighet.