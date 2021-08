South Park får enda et spill, samt to nye filmer allerede i år

Matt Stone og Trey Parker er gang på gang tullet (?) med å kansellere South Park, men vi kan være ganske trygge på å se mer fra det fantastiske universet i lang tid fremover.

ViacomCBS Inc avslører at selskapet har signert en ny avtale med Stone og Parker som gjelder ut 2027. Denne gjør det ikke bare klart at serien vil fortsette til minst sesong 30, men også hele 14 filmer. Akkurat sistnevnte blir nok ikke like omfattende som South Park: Bigger, Longer & Uncut, for to av filmene skal visstnok komme til Paramount+ allerede i år.

Noe som ikke står i pressemeldingen er at det visstnok skal komme et nytt spill i South Park-universet også. Dette hevder Lucas Shaw fra vanligvis pålitelige Bloomberg. Det blir gledelig nok altså ikke mangel på South Park de kommende årene.