Da Boss Team Games kunngjorde Evil Dead: The Game forrige desember sa de at planen var å ha spillet klart i løpet av høsten 2021, men selv etter en overraskende polert gameplaytrailer viser det seg at pandemien og litt annet har fått ting til å gå tregere der også.

Utviklerne skriver i en pressemelding at de trenger mer tid til finpuss og noen ekstra justeringer etter testing, så Evil Dead: The Game utsettes til en gang i februar 2022.