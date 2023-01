Cult of the Lamb: Relikvier av den gamle tro kommer tidlig i 2023

HQ

Cult of the Lamb har avslørt tittelen for sin første store innholdsoppdatering. Relikvier av den gamle tro kommer tidlig i 2023 og vil inneholde betydelige tillegg.

Vi visste allerede at noe ekstra innhold kom til Cult of the Lamb i år, men nå har vi litt mer informasjon om hva som kommer. Tidligere ble det skissert at nye spesialangrep ville komme til spillets våpen.

Nå vet vi at vi får de ekstra kampalternativene, i tillegg til nye fangehull og noe sluttspillinnhold. Det er også løftet om hemmeligheter i Lammets kult, og selvfølgelig vet vi ikke hva disse er ennå.

Med løfter om betydelig dybde og gjenspillbarhet som blir lagt til med Relics of the Old Faith, ser det ut til at dette vil være en god del av innholdet som kommer til Cult of the Lamb. Forhåpentligvis kan vi få en fast utgivelsesdato på denne oppdateringen snart.