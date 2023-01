Dungeons & Dragons slipper OGL 1.2, fansen er fortsatt ikke fornøyd

HQ

Wizards of the Coast, etter de kontroversielle foreslåtte endringene i Open Game License for Dungeons & Dragons, har foreslått et nytt utkast til OGL.

Versjon 1.2 har ikke gått ned som en blyballong på den måten OGL 1.1 har, men fansen er fortsatt ikke fornøyd med endringene. Wizards of the Coast er fortsatt ute etter å gjøre den originale OGL - som i hovedsak tillot skapere å lage innhold ved hjelp av Dungeons & Dragons-systemet - ubrukelig, helt med fokus på en ny Open Game License.

Også i 1.2 vil Wizards fortsatt ha det siste ordet om hva som blir publisert og ikke blir publisert. Selskapet har sagt at det ønsker å forhindre at hatefullt innhold blir knyttet til Dungeons & Dragons, men mange skapere har hevdet at dette egentlig aldri har vært et problem.

Wizards of the Coast har sagt at dette fortsatt bare er et utkast til dokument, men det ser ut til at den nye OGL kommer til å gå gjennom mange versjoner før fansen er fornøyd. Eller, du vet, Wizards of the Coast kunne bare forlate hele denne prosessen og få varmen av ryggen.