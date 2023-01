Rykter: Halo Infinite kampanjens DLC-er er skrotet

HQ

Det har vært et veldig turbulent par dager for 343 Industries. Halo-utvikleren mistet flere store navn på grunn av Microsoft-permitteringer, og nå går det rykter om at noen få planlagte kampanje-DLC-er for spillet er skrotet.

Det ble antatt at Joseph Staten hadde noen ideer til tilleggsinnhold basert på Halo Infinites kampanje, men disse planene ble angivelig skrotet etter at Bonnie Ross forlot selskapet.

Det er også ideen som sirkulerer at 343 Industries nå bare regnes som franchisekoordinator for Halo, og at fremtidige prosjekter faktisk vil bli laget av tredjepartsstudioer gjennom Xbox-publisering.

Denne informasjonen er alt ubekreftet akkurat nå, men med tanke på den dårlige lanseringen av Halo Infinite, bestemte kanskje Microsoft at franchisen skulle gå til et annet studio. Hva tror du? Kan 343 Industries returnere Halo til sin tidligere prakt, eller skal vi bare rive bandasjen av mens vi fortsatt kan?