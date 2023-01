Feargus Urquhart vil lage et nytt Fallout-spill

HQ

Feargus Urquhart er en av nøkkelpersonene bak Fallout-serien og var divisjonsdirektør på det originale spillet fra 1997 og forfremmet til designer og produsent for Fallout 2, som ble utgitt i 1998. Etter det kjøpte Bethesda rettighetene til serien, og Urquhart var medstifter av Obsidian Entertainment - som fikk muligheten til å komme tilbake til serien igjen med Fallout: New Vegas i 2010.

I dag eier Microsoft både Bethesda og Obsidian Entertainment, og mange fans har bedt om at Obsidian skal få sjansen til å lage et nytt Fallout-spill, noe som ikke er overraskende med tanke på hvor fantastisk New Vegas var. Men er Urquhart til og med interessert?

Da Gamepressure.com fikk muligheten til å snakke med ham om sin reise med Fallout, spurte de også om Obsidian Entertainment ville være interessert i å komme tilbake til den radioaktive ødemarken. Urquhart svarte:

– Vi jobber ikke med det akkurat nå, tallerkenen vår er ganske full med Avowed, Grounded og Outer Worlds 2. Jeg vet ikke når vi skal begynne å snakke om nye spill, kanskje mot slutten av neste år. Vi må bare se hva som skjer. Det er den beste måten å si det på. Det er ingenting i planene, ingenting på papiret som sier det. Men jeg skal holde meg til det jeg sa. Jeg vil gjerne lage et nytt Fallout før jeg går av med pensjon. Jeg vet ikke når det er, jeg har ikke en dato for pensjonen min. Det er morsomt - du kan si at jeg allerede er 52, eller bare 52. Det er en av de to, avhengig av dagen. Mitt håp er at det vil skje, men vi får vente og se, sier han.

Det skal påpekes at «neste år» faktisk er i år som kanalens redaktør påpeker at intervjuet ble gjennomført sent i 2022. Når dette er sagt, vil du se den opprinnelige skaperen av Fallout lage et annet spill i serien?