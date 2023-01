Dead Space Remake har en alternativ slutt

HQ

Switch-eiere fikk kanskje sin første smak med Fire Emblem Engage forrige uke, men for PC-, PlayStation- og Xbox-spillere markerer denne uken den virkelige starten på spillåret 2023 som den veldig, veldig lovende Dead Space Remake-lanseringen på fredag.

Med så lite tid igjen, kommer det kanskje ikke som noen overraskelse at Trophy-listen har kommet seg online (via TrueTrophies<) and thanks to this, we now know there's a challenge that was missing from the original game called Reunion. Det spennende med denne er beskrivelsen, som lyder: "Se alternativet som slutter på en hvilken som helst vanskelighetsmodus."

Dette kan virkelig ikke tolkes på noen annen måte enn at det faktisk er en alternativ slutt å oppleve denne gangen, men nøyaktig hvor og hvordan du vil se det er selvfølgelig ukjent i noen dager til.