Junker Queen har vunnet Overwatch 2s Battle for Olympus-arrangement

Mange av dere, som jeg var, var sannsynligvis under inntrykk av at Battle for Olympus-arrangementet i Overwatch 2 var en tidsbegrenset begivenhet for å falle sammen med sesong 2-innholdet innrammet rundt gresk mytologi. Vel, det ser ikke ut som det er tilfelle.

Fordi Blizzard har uttalt i en nylig tweet at Battle for Olympus er en årlig begivenhet, noe som tyder på at den vil være tilbake hvert år på samme måte som Winter Wonderland, Summer Games og det pågående Year of the X (Rabbit for 2023) handler.

Når det gjelder årets Battle for Olympus, endte vinneren opp med å bli Junker Queen, en karakter som klarte å avverge Pharah og Lucio for å ta arrangementet det første året.

Hva var dine tanker om Battle for Olympus?