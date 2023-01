Amazon blør abonnenter etter rykter om Clarksons sparking

HQ

Med mindre du har levd under en stein den siste uken, har ryktene rundt den ofte svært frittalende og tidvis kontroversielle Jeremy Clarkson vært vanskelig å unngå. Etter at han kom med flere uttalelser i The Sun om Meghan Markle, påstås det at Amazon har bestemt seg for å kutte båndene til biljournalisten og derfor også vil sette en stopper for de to svært populære programmene Clarkson's Farm og The Grand Tour etter 2024. Noe som nå har skapt bølger på nettet og opprørt svært mange seere.

Effekten kan ses ikke minst på Twitter hvor #IStandWithJeremyClarkson har trendet og abonnenter har begynt å kansellere Amazon Prime-kontoene sine i hopetall som svar på selskapets påståtte oppsigelse av Clarkson. Noen av kommentarene som kunne leses på nettet var:

Så Amazon har droppet Jeremy Clarkson. Vel, jeg har nettopp kansellert Amazon Prime-kontoen min.""Det er min Amazon Prime kansellert #IStandWithJeremyClarkson.""Jeg ser at Amazon har suspendert Jeremy Clarkson over hans kommentarer til Meghan Markle. Jeg har faktisk ikke en sterk mening om det, og jeg er heller ikke en stor fan av Jeremy Clarkson. Jeg bryr meg imidlertid om ytringsfrihet""Jeg har kansellert mitt Prime-medlemskap etter 3 år."

Clarkson selv beklaget etter sine kommentarer og skrev følgende Instagram:

"En av de merkelige tingene jeg har lagt merke til i nyere tid er at når en MP eller en kjent person blir bedt om å be om unnskyldning for noe, uansett hvor dyptfølt eller dyp den unnskyldningen kan være, er det aldri nok for de som ba om det i utgangspunktet.

Så jeg skal prøve å bryte trenden i morges med en unnskyldning for de tingene jeg sa i en Sun-spalte nylig om Meghan Markle. Jeg er virkelig lei meg.

"Hele veien fra ballene på føttene mine til folliklene på hodet mitt. Dette er meg som legger hendene i været. Det er en mea culpa med bjeller på.

Hvorvidt dette hadde noen effekt er ikke klart, og Amazon selv har valgt å ikke komme med noen offisiell uttalelse om rotet (ennå). Men ifølge Variety vil Clarkson's Farm bli sendt gjennom den tredje sesongen, og de resterende spesialepisodene av The Grand Tour vil også bli sendt som planlagt. Men utover 2024 vil ethvert samarbeid mellom Clarkson og Amazon opphøre.

Abonnerer du for øyeblikket på Amazon Prime, og planlegger du å fortsette selv om det viser seg at Clarkson faktisk vil få sparken?