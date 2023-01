Cyberpunk 2077: Phantom Liberty har det "største budsjettet" noensinne for en CDPR DLC

HQ

CD Projekt Red går virkelig all in med den kommende Phantom Liberty-utvidelsen for Cyberpunk 2077. Til tross for lanseringsproblemene til spillet, har den polske utvikleren snudd ting drastisk, og nå ser det ut til å avslutte utviklingen på dette massive rollespillet med en stor utvidelse som ser Idris Elba med hovedrollen som en hovedperson.

Utvidelsen er planlagt å komme i år, og i forkant av det har en fersk rapport fra den polske publikasjonen, Parkiet, avslørt at Phantom Liberty er den største DLC-CD-en Projekt Red noensinne har jobbet med, i det minste i budsjettmessig forstand.

Dette ble bekreftet av den globale PR-direktøren, Radek Grabowski på Twitter, noe som betyr at den snart vil overta rekorden satt av The Witcher 3: Wild Hunt's Blood and Wine DLC, som fansen kanskje husker endte opp med å være større enn mange spill da den kom.

Uansett vil vi snart finne ut hvordan budsjettet ble brukt og hvordan Phantom Liberty vil utvide Cyberpunk 2077-universet.