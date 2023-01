Rykter: Redfall pris lekket på nettet

HQ

Den fremtredende lekkeren billbil-kun har twitret det de mener er den europeiske lanseringsprisen for Redfall, noe som setter co-op vampyrskytteren til € 79.99 for standardutgaven.

Det er også en Deluxe-utgave, som vil koste en ekstra € 29,99. For en slik økning forventer vi virkelig noe solid tilleggsinnhold, men som ikke får du bare litt ekstra skinn og kosmetikk for prisøkningen.

Selvfølgelig vil Redfall være tilgjengelig dag én fra Xbox Game Pass, så til tross for at disse prisene er bratte, er det et alternativ til å betale dem. For de som ikke ønsker å logge på en abonnementstjeneste, betaler du imidlertid en heftig sum.

Hva synes du om prislappen knyttet til Redfall? Bør spill belaste € 80 for bare en standardutgave i dag?