Kang er en 'Avengers-skala' skurk i Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ant-Man and the Wasp: Quantumania-forfatteren Jeff Loveness har sagt at Kang the Conquerer er en "Avengers-skala" -trussel i filmen, og er "Thanos på et eksponentielt nivå."

Når han snakker i den kommende utgaven av SFX-magasinet, som ble rapportert av GamesRadar, har Loveness også sagt at Kang også er en ensom karakter, og at Ant-Man and the Wasp: Quantumania fungerer som hans riktige introduksjon.

"For meg handler det om menneskeheten," Loveness sa. "Åpenbart er Thanos en flott, ikonisk skurk, men han er også en stor lilla CGI -fyr. Han er et romvesen fra verdensrommet. Det jeg virkelig ønsket å lene meg til er at Kang er et menneske. Kang er også en veldig ensom karakter. Vi kommer til å se mye av ham på mange forskjellige måter fremover, men jeg ønsket virkelig å introdusere menneskeheten og til og med sårbarheten til denne karakteren før han kommer til slike apokalyptiske høyder i Avengers-skala.

Vi visste allerede at Kang kom til å bli vår trussel på Avengers-nivå, men det er hyggelig å vite at Ant-Man and the Wasp: Quantumania ikke vil bagatellisere hvor kraftig denne nye karakteren er. Loveness har også uttalt at Kangs introduksjon vil sette "pedalen til gassen", og gi oss en mer sentral historie sammenlignet med det brede universet som har omfattet det meste av Marvels fase 4.