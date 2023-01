Daisy Ridley virker interessert i å vises i flere Star Wars-filmer

HQ

De fleste vil nok være enige om at de tre siste filmene i Skywalker-sagaen har vært mindre enn fantastiske, med nye og gamle fans som stort sett er enige om at de burde vært bedre. Men ikke alt var dårlig, og mange mennesker så ut til å like den nye hovedpersonen Rey (spilt av Daisy Ridley).

Og Ridley selv ser ut til å være klar for mer Star Wars. Hun sier nå at hun ville være interessert i å vises i flere filmer hvis muligheten byr seg. Dette ble avslørt i et nylig intervju med IMDB mens hun promoterte sitt nye prosjekt Sometimes I Think About Dying:

– Jeg mener, jeg er åpen for en telefonsamtale. Jeg ser etter arbeid!"

Både Taika Waititi og Kevin Feige gjør Star Wars-prosjekter og har tidligere nevnt at de er motvillige til å lene seg for tungt på det de kaller eldre karakterer og i stedet ønsker å fokusere på nye personligheter. Men alt blir nostalgi til slutt, og vi kunne absolutt se Rey komme tilbake for et nytt eventyr til slutt, og det ville være interessant å se hva som har skjedd med galaksen med keiseren og First Order borte. Hva tror du?