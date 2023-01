Gran opp Apple-enhetene dine med noe Nomad-tilbehør

HQ

Mens Apple-produkter er notorisk vanskelige å tilpasse i et maskinvareperspektiv, lar den kaliforniske teknologigiganten i det minste eiere gran opp enhetene sine med en rekke tilbehør, det være seg iPhone-deksler eller Apple Watch-stropper, og så videre.

På denne måten har vi slått oss sammen med Nomad nok en gang for å sjekke ut en ny serie med deres nyeste tilbehør laget for Apple-produkter. I den nyeste episoden av Quick Look har vi fått tak i noen forskjellige iPhone-deksler og Apple Watch-stropper og har gitt våre meninger om dem og hvordan de fungerer og bedre hvert Apple-system de forholder seg til.

Hvis du har lurt på å få et nytt Nomad-tilbehør, kan du ta en titt på videoen nedenfor for et glimt av hva du vil være i butikken for.