World of Warcraft Klassisk bly bekrefter at han har fått sparken fra Blizzard

Det har blitt bekreftet av Brian Birmingham, World of Warcraft Classic-leder, at han har fått sparken av Blizzard. En serie tweets fra spillutvikleren har til hensikt å trekke seg for å protestere mot selskapets retningslinjer, og har bekreftet at Activision Blizzard avsluttet sin periode før han kunne gjøre det.

De nøyaktige årsakene til protesten er ned til utviklingskvotene som blir pålagt ansatte av Activision Blizzard King-ledere ved alle studioene som faller under selskapets banner. Det sies at retningslinjene er utformet for å sikre at personer som ikke oppfyller nevnte kvoter, får den nødvendige tilbakemeldingen for å forbedre ytelsen.

Birmingham bemerker at morselskapet «satte oss under press for å levere begge utvidelsene tidlig», før de også legger til at «Det er dypt urettferdig å følge det ved å frata ansatte som jobbet med dem deres rettferdige andel av profitten.»

I det lange utvalget av tweets legger Birmingham også til at "utviklingskvoten er giftig", og at det strengt tatt er en Activision Blizzard King-politikk som blir tvunget på Blizzard. Han sier også at Blizzard blir «revet i stykker av lederne i ABK».

Med Birmingham nå ute av den kaliforniske utvikleren, har han uttalt at han ikke vil boikotte spillene som "Jeg kan ikke delta i en policy som lar ABK stjele penger fra fortjente ansatte".

Alt dette kommer etter en Bloomberg-artikkel som brakte mange av disse retningslinjene frem i lyset, som Birmingham har bekreftet at selv om han ikke snakket direkte med Bloomberg om den aktuelle artikkelen, er sitatene og informasjonen den avslører nøyaktige.