Journey to the Savage Planet lanseres for PS5 og Xbox Series S/X neste måned

Typhoon Studios ble grunnlagt i 2017 og kjøpt av Google for å utvikle Stadia-titler i 2019. Bare ett år og tre måneder senere ble de lagt ned da Google bestemte seg for at de ikke trengte eksklusive spill lenger. Før dette skjedde, ga de ut Journey to the Savage Planet for PC, PlayStation 4, Stadia, Switch og Xbox One.

Nå er det tilbake for en ny runde, da det er bekreftet for PlayStation 5 og Xbox Series S/X i noe som heter Employee of the Month Edition (inkluderer DLC Hot Garbage). Vi er lovet "4k-grafikk, flere fotomodusalternativer, nye videoer" med en utgivelse 14.

Vi likte spillet da vi vurderte det, og hvis du elsker samarbeidsspill, kan vi anbefale deg å sjekke det ut.