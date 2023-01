Rykter: Bethesda kan holde et annet arrangement i mars

HQ

Det har blitt rapportert at et annet Bethesda-arrangement kan komme i begynnelsen av mars 2023, noe som gir spillere en nærmere titt på Redfall og The Elder Scrolls Online.

Begge disse spillene forventes å vises på Xbox og Bethesda Developer Direct som finner sted senere i dag, men på mars-arrangementet blir det rapportert av Insider Gaming at denne hendelsen kan se nærmere på dem. Det er imidlertid ukjent om dette arrangementet vil være tilgjengelig for publikum.

For øyeblikket vet vi at det er Xbox- og Bethesda-arrangementet planlagt senere i dag, men det kommer også tilsynelatende til å være et Starfield-arrangement som kommer "veldig snart."

Vi har fortsatt ikke en eksakt dato for Starfield-arrangementet ennå, men kan forvente at nyheter kommer snart. Se denne plassen for flere Starfield-nyheter når den slippes.