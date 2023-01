Madonna biopic starring Julia Garner kansellert

HQ

Som en jomfru, rørt for aller første gang, har Madonna-biografien vanskelig forlatt rommet uten et ord. Filmen, som skulle spille Julia Garner fra Ozark og Inventing Anna, er ikke lenger i produksjon.

Som rapportert av Variety, etter at Madonna kunngjorde en karrierespennende verdensturné i forrige uke, oppsto det spørsmål om filmens status. Det ser ut til at popstjernen først og fremst fokuserer på turneen sin, og det er potensial for at den kan bli plukket opp igjen i fremtiden.

Filmen skulle også regisseres av Madonna, noe som selvsagt ville garantert en objektiv skildring av popstjernen. Dessverre vil vi ikke se prosjektet når som helst snart, selv om det ble annonsert i 2020.

Ville du se en Madonna biopic hvis den utgitt?