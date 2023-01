Metro Exodus har nå en full, gratis mod editor

HQ

4A Games har annonsert at Metro Exodus nå har en fullt integrert mod-editor. Kjent som Exodus SDK, lar denne funksjonen spillere lage frittstående innhold fra en redigeringspakke som er " som det var dagen vi ga ut Metro Exodus".

Det bemerkes i et nylig blogginnlegg at Editor SDK-pakken har full Mod.io støtte, samt muligheten til enkelt å dele det produserte innholdet ditt, alt på toppen av et visuelt skriptredigeringsprogram, opplæringsnivåer og et fullstendig utpakket sandkassenivå.

4A Games har bemerket at det er en liten advarsel i hva du kan gjøre med redigeringspakken, inkludert at den ikke kan brukes til kommersielle formål, noe som betyr at den utelukkende er designet for å produsere gratis ekstra innhold laget av fellesskapet.

Utvikleren har også bekreftet at det ikke vil komme inn i motorlisensvirksomheten, og at dette bare er " noe ment for samfunnet".

Mens du kan sjekke det ut i dag, vil Exodus SDK-motoren kontinuerlig forbedres på daglig basis.