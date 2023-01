Steven Spielberg synes The Dark Knight fortjente et nikk for beste film

Steven Spielberg har nylig uttalt at han tror filmen The Dark Knight fra 2008 ville ha havnet på kortlisten for beste film på Oscar-utdelingen hvis den ble utgitt i dag.

Som Deadline rapporterer, skyldes dette at Oscar-utdelingens kategori for beste film i dag utvides til å omfatte ti filmer. Spielberg er glad for å se utvidelsen, og det faktum at nå kategorien Beste bilde kan inkludere storfilmer som Top Gun: Maverick og Avatar: The Way of Water.

"Det kom sent for filmen som burde vært nominert for en del år siden," sier Spielberg. "Christopher Nolans, The Dark Knight. Den filmen ville definitivt ha fått en nominasjon for beste film i dag, så å ha disse to storfilmene solid presentert på topp 10-listen er noe vi alle bør feire.

Hva tror du? Fortjente The Dark Knight et nikk for beste film? Filmen vant Heath Ledger en rolle som beste mannlige birolle etter hans uheldige bortgang i 2008.