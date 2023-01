Age of Empires II: Definitive Edition får en Xbox-lanseringstrailer

HQ

Vi likte Age of Empires II: Definitive Edition (sjekk ut vår anmeldelse der vi forklarer hvorfor) da den ble utgitt for PC tilbake i 2019. Nå er tiden inne for å la flere bli med på moroa, da den nå lanseres for både sky og Xbox i en oppgradert versjon, fullt optimalisert for å spille med en kontroller.

Age of Empires II: Definitive Edition lanseres for skyen, Xbox One og Xbox Series S/X den 31. januar, og vi har en helt ny lanseringstrailer som du kan sjekke ut, hvor vi får se spilling og noen løsninger for å få dette strategispillet til å spille bra med en kontroller. Siden det er et Microsoft-spill, er det også inkludert i Game Pass fra dag én.