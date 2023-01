Hogwarts Legacy har angivelig over 100 sideoppdrag

HQ

Vi vet at Hogwarts Legacy kommer til å bli et ekspansivt spill, men det vil angivelig inneholde over 100 sideoppdrag så vel som hovedkampanjen. Hvert av disse ekstra målene vil også ha karakterer knyttet til hovedhistorien.

I en samtale med GamesRadar sa Narrative Director Moira Squier: "Hovedhistorien er komplisert og engasjerende og involverer en rekke forskjellige karakterer og synspunkter, men ved å gi spilleren valgøyeblikk gjennom hele spillet, lar vi dem fortelle sin egen versjon av den episke historien."

Det ser også ut til at du kan nærme deg disse sideoppdragene fra et hvilket som helst punkt i spillet, noe som betyr at forholdet ditt til en bestemt karakter kan etableres så tidlig eller så sent du vil. Disse sideoppdragene vil også endre hvordan du oppfattes av karakterene i hovedhistorien.

Dette ser ut til å være en annen fin detalj i massevis av muligheter tilgjengelig for spilleren i Hogwarts Legacy. Nylig satte vi oss ned med spillet og fikk en praktisk forhåndsvisning av Hogwarts Legacy, hvis du ønsker å se mer.