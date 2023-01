Destiny 2 er tilbake på nettet

HQ

Bungie har annonsert at en ny versjon av hurtigreparasjonen som fikk Destiny 2 til å smuldre opp i går kveld nå er utgitt, og at spillserverne igjen er live.

Som nevnt i en tweet, blir vi fortalt at for å sikre at ingen Triumph-, Seals- eller Exotic Catalyst-oppdrag har mistet fremgang, har alle kontoer blitt skalert tilbake til der de var før hurtigreparasjonen gikk live i går kveld rundt 17:00 GMT / 18:00 CET.

Dette betyr at hvis du spilte Destiny 2 før den ble tatt offline (mellom 17:00-20:00 GMT), må du plukke opp igjen og fullføre alt du gjorde i løpet av denne tiden. På samme måte vil dette også inkludere re-kjøp av varer fra Eververse - selv om heldigvis alle spillere Silver vil bli gjenopprettet til dette punktet også.

Det skal bemerkes at Bungie har advart om at noen sjeldne engrammer (blues) vil fortsette å falle, og at dette vil bli taklet i en fremtidig oppdatering.