Hogwarts Legacys hovedhistorie er mer enn 40 timer lang avslører hoveddesigner

For noen uker siden antydet et rykte at det ville ta omtrent 35 timer å fullføre Hogwarts Legacy og omtrent dobbelt så lang tid hvis du også gjorde hele eller det meste av sideoppdraget.

Nå etter å ha snakket med utviklerne selv på et nylig forhåndsvisningsarrangement, kan vi avsløre at ryktene stort sett var sanne, bortsett fra at spilltiden faktisk kan være enda lengre.

På spørsmål om spillets lengde, sa hoveddesigner Kelly Murphy følgende:

– Så vi synes det er vanskelig å sette på et tall, bare basert på spillestil. Men for en første gangs gjennomspilling, hvis du bare går gjennom hovedlinjen, ser du på en 40 timers pluss opplevelse. Hvis du bestemmer deg for at du vil gjøre alt, er du på over 100 timer, 120 timer sannsynligvis.

Selv om dette selvfølgelig er et estimat, virker det fortsatt som Hogwarts Legacy kommer til å bli et helt massivt spill, ettersom Kelly Murphy avslører at han ikke engang har oppdaget alt ennå til tross for at han jobbet med spillet helt fra begynnelsen:

"Anekdotisk har jeg jobbet med spillet i seks år, og jeg har spilt gjennom det flere ganger, og jeg har ikke sett alle deler av Galtvort. Det er deler av Galtvort, skolen, som jeg ikke engang har sett.»

