Hvorfor du spiller som 15-åring i Hogwarts Legacy

Hvis du er en fan av Harry Potter-universet, ble du sannsynligvis litt skuffet da du ikke mottok et akseptbrev til Galtvort på 11-årsdagen din. Vel, det er fortsatt håp, ettersom den berømte skolen for trolldom og hekseri tilsynelatende også aksepterer studenter i høyere alder.

I den kommende Galtvort-arven, på grunn av noen ganske uvanlige omstendigheter, blir du registrert på skolen som femteårsstudent, noe som betyr at spillerkarakteren din er omtrent 15 år gammel. Under et intervju med utviklerne fra Avalanche Software på et nylig forhåndsvisningsarrangement spurte vi hvorfor de valgte en eldre student, og fikk vite at det blant annet hadde å gjøre med spillets kamp.

– Det er akkurat nok forskjell på 11 og 15 år. Å ha en 11-åring i kamp virket litt for ung. Fordi når Harry [Potter] er i sine senere år på skolen, kjemper han ganske mye og gjør disse tingene. Så i trollmannsverdenen syntes den alderen å være et bedre tidspunkt å komme inn i valget du tar i dette spillet. 11 var for ung, det var bare for ungt , forklarer Moira Squier, narrativ regissør og avansert spillforfatter på Hogwarts Legacy.

En annen grunn til at teamet gikk for en litt eldre student var at det tillot dem å håndtere mer modne temaer, forklarer hoveddesigner Kelly Murphy:

"Barn vil alltid spille karakterer som er eldre fordi det er mer ambisiøst. Vi har folk på laget som virkelig ønsket at vi skulle komme inn yngre, men jeg tror Moria peker på veldig gode grunner til at det ville være et problem. Og også, vi ønsker ikke bare å lage et spill for fans, vi ønsker å lage et spill som bringer nye mennesker til denne eiendommen. Og jeg tror å kunne aldre deg litt for den gjennomsnittlige gameren er litt mer ambisiøs også. Det gjør at vi kan dra steder vi sannsynligvis ikke kunne gå tematisk hvis du var yngre.

Selvfølgelig, uansett hvor gammel du er selv, får du endelig sjansen til å melde deg på Hogwarts kommer 10. februar når Hogwarts Legacy slippes til PlayStation 5, Xbox Series X og PC med andre konsollversjoner som kommer på et senere tidspunkt.