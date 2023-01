Microsoft vil ha sitt årlige Xbox-arrangement i sommer

HQ

I over to tiår har Microsoft holdt et stort utstillingsvindu hver sommer under E3. Selv i år når det ikke har vært E3 (som i fjor), har de vært der med sitt arrangement. Og tilsynelatende kan vi forvente mer av dette, for ifølge The Game Awards-produsent og medvert Geoff Keighley har Microsoft nå bekreftet at de vil kjøre igjen i år.

Det betyr at rundt midten av juni kan vi se frem til 90 minutter med Xbox-utstillingsvinduer for å se hva som kommer til konsollen, hva de har å tilby for Game Pass og hva som skjer senere. Vi kommer tilbake til deg når vi vet mer om dette (som tid og dato, eller bekreftede spill som skal vises), men kort sagt - start nedtellingen til sommeren!