Hot Wheels-filmen har funnet sin manusforfatter

Vi kommer nærmere og nærmere innspillingen av Hot Wheels-filmen, og nå er det offisielt kunngjort at de endelig har funnet de rette manusforfatterne i Dalton Leeb og Nicholas Jacobson-Larson for å ta prosjektet videre. Arbeidet begynte helt tilbake i 2003, men har stoppet opp flere ganger, og hoppet mellom Columbia Pictures, Legendary Pictures og nå endelig Warner Bros som skal produsere filmen sammen med JJ Abrams 'selskap Bad Robot.

Antagelig kan vi forvente en mer familievennlig versjon av Need for Speed eller Fast and the Furious med barn som den primære målgruppen. Men etter suksessen med Hot Wheels Unleashed det andre året, er det sannsynligvis mange voksne (og samlere) som gjerne vil sette seg ned for noen uskyldige leketøyshandlinger.

Hva tror du, kan dette være noe morsomt til slutt?

Takk Deadline