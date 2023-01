Titans og Doom Patrol blir avsluttet på HBO Max

Både Titans og Doom Patrol slutter etter deres nåværende fjerde sesonger, med DC Universe som går under så betydelige endringer, ser det ut til at det kanskje ikke var plass til dramaprogrammene.

Titans begynte tilbake i 2017, og klarte å produsere et ganske stort publikum for sin mer voksne skildring av Teen Titans-gruppen av helter. Spin-offen Doom Patrol ble sendt kort tid etter, og ble rost for sine karakterer og historiefortelling.

"Selv om dette vil være de siste sesongene av Titans og Doom Patrol, er vi veldig stolte av disse seriene og glade for at fansen skal se deres klimatiske avslutninger," sa en talsperson for HBO Max til The Hollywood Reporter. "Vi er takknemlige for Berlanti Productions og Warner Bros Television for å lage slike spennende, actionfylte, inderlige serier."

Det ser ut til at Doom Patrol og Titans er det siste havariet av endringene som skjer på DC. Hva synes du om at disse showene slutter? Vil du se flere sesonger?