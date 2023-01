En haug med endringene for Call of Duty: Warzone 2.0 sesong 2 er skissert

HQ

Infinity Ward og Raven Software lovet omfattende endringer i alle veier for Call of Duty for sesong 2 av Modern Warfare II og Warzone 2.0, men tilsynelatende er det Warzone-samfunnet som har presset og bedt om reparasjoner og justeringer mer.

Dette er fordi helt siden den andre iterasjonen av Battle Royale ble lansert i midten av november, har den blitt stadig mer buggy, alt på toppen av at spillerne har grepet med de mange nye funksjonene som ble lagt til med den. Til dette formål har utviklerne over på Activision nå gitt ut en blogg som beskriver hvordan de vil endre skytespillet.

Som vi visste, vil 1v1 Gulag være tilbake, med dette nå med et fanget flagg i stedet for den mislikte Jailer AI-soldaten. Loadouts og bakken tyvegods har også blitt målrettet i Gulag, pluss kontanter vil bli plyndret på gulvet her for å oppmuntre spillerne til å streife rundt.

I ånden av kontanter blir spilløkonomien taklet, noe som betyr at det skal være lettere å finne penger på bakken, slik at spillerne lettere kan gjenopplive spillere og kjøpe viktige gjenstander fra kjøpsstasjoner - som også vil bli funnet oftere og vil ha et billigere, bredere lager.

Plyndring blir nærmet slik at containere nå søler tyvegods på bakken i stedet for å kreve en annen menyskjerm for å navigere. Ryggsekker vil også bli fjernet fra spillet, noe som betyr at hver spiller vil ha samme lagerstørrelse gjennom et helt spill. I tyvegodsets ånd blir 3-Plate-vester nå også standard.

Ellers blir loadouts endret slik at spillerne kan leke seg med tilpassbare perk-pakker, og en andre runde med loadout-dråper vil finne sted i hvert spill.

Til slutt vil bevegelsesoppdateringer nå tillate deg å buste gjennom dører mens du plating, mens Strongholds og Black Sites vil se justeringer for å plyndre og AI-forsvarerne.

Det var også endringer i Multiplayer og DMZ annonsert, så hvis du spiller en av modusene, sjekk ut de planlagte endringene her.