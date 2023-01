Ta en titt på de første bak kulissene-opptakene fra Ant-Man and the Wasp: Quantumania

HQ

Ant-Man and the Wasp: Quantumania er bare noen uker unna, og når nedtellingen begynner for filmens utgivelse, har en ny trailer blitt droppet som gir oss flere detaljer om filmen, dens karakterer og Quantum Realm som en setting.

Vi begynner med at Kevin Feige får Ant-Man and the Wasp: Quantumania til å høres ut som en veldig viktig film for MCU, da han igjen bekrefter at dette er begynnelsen på fase 5. Han rettferdiggjør også beslutningen om å la Ant-Man ta ledelsen på dette store nye trinnet ved å si at han er en elsket karakter som har vært i serien en stund.

Vi hører da mer om filmen fra Paul Rudd, som får det til å virke nesten sikkert at dette kan være siste gang han tar på seg rollen som Scott Lang, da han snakker om å være sammen med karakteren i over et tiår.

Vi hører også fra Evangeline Lilly, Michelle Pfeifer og Jonathan Majors, som sier at det er en " gave" å spille Kang erobreren, og at dette bare er begynnelsen for ham.

Til slutt avslutter vi med et sterkt hint om at folk skal komme seg tilbake til kinoer for å se Ant-Man and the Wasp: Quantumania, og minner oss om at bransjen fortsatt sliter med effektene av COVID.