Football Manager 2023 kommer endelig til PS5 neste måned

Sega og Sports Interactive har hatt litt av et mareritt å få Football Manager 2023 på PS5. Til tross for at simuleringsspillet ble lansert på stort sett alle plattformer under solen, kom tittelen aldri på Sonys nyeste konsoll på grunn av " uforutsette omstendigheter" rundt innsendings- og godkjenningsprosessen. Men marerittet er over, og FM23 er satt til å ankomme plattformen.

FM23 kommer til PS5 februar 1, 2023. For å markere utgivelsen har Sega kunngjort at alle PlayStation Plus-abonnenter vil kunne hente spillet med 20% rabatt de to første ukene på PS5, og at dette er i samsvar med forhåndsbestillingsbonusen som løp før lanseringen i fjor.

Til slutt bemerket Sports Interactives studiodirektør, Miles Jacobson, i en pressemelding at det vil komme en oppdatering kort tid etter utgivelsen for PS5 for å bringe dataene i tråd med de andre utgavene.