Rapport: Det kostet Amazon "600 millioner" å kjøpe Tomb Raider

Nylig ble det rapportert at ved siden av å publisere Crystal Dynamics kommende Tomb Raider-spill, ville Amazon lage en TV-serie basert på Lara Croft for Prime Video.

Nå, som en oppfølging av dette, har nettstedet Fellowship of Fans (som har en ganske god track record på å forutsi ting knyttet til Amazon's underholdningsinnsats) uttalt at det kostet det massive selskapet "600 millioner" å kjøpe merkevaren Tomb Raider fra Embracer Group . Gitt, det sier aldri spesifikt hvilken valuta, men 600 millioner er et stort tall likevel.

Dette kommer samtidig som rapporten også bemerker at Middle-Earth Enterprises har inngått samtaler med Warner Bros. for å se sistnevnte koblet fra merkevaren, alt slik at de kan se etter å virkelig sende The Lord of the Rings rettigheter og franchise. Selvfølgelig kommer alt dette etter at Embracer Group også nylig kjøpte Middle-Earth Enterprises i et trekk for å konsolidere underholdningsinnsatsen ytterligere.