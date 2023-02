Everspace 2 forlater Early Access i april

HQ

Rockfish Games har kunngjort at tiden er inne for Everspace 2 å forlate Early Access og debutere som en full tittel. Open World looter-shooter kommer til PC i sin 1.0-versjon 6. april, og vil deretter debutere på konsoller (PS5 og Xbox Series) en gang i sommer.

Som nevnt i en pressemelding, blir vi fortalt at utvikleren har svingt bort fra siste generasjons konsoller ettersom "visjonen for Everspace 2 har tatt oss utover begrensningene til forrige generasjons konsoller", og at forsøk på å tilfredsstille fans på PS4 og Xbox One ikke ville være mulig å oppnå på grunn av at de ikke kunne levere på lovet kvalitet.

Ser mot PC-utgivelsen i april, har Rockfish uttalt at Everspace 2 vil få en hel rekke funksjoner og tillegg for å markere denne milepælen. Dette inkluderer flere fiender, belønninger, utfordringer, utstyrstyper, fordeler, bedre tilpasningsalternativer, flere sjefskamper, et nytt handelskart, polert filmkunst og til og med en annen følgesvenn og et helt ekstra stjernesystem å kunne utforske.

Med alle disse tilleggene i tankene har Rockfish også bestemt seg for å øke prisen på spillet, noe som betyr at Everspace 2 nå vil koste $ 49.99 og ikke den forrige $ 39.99. For de som leter etter mer informasjon om PS5- og Xbox Series-utgavene, blir vi fortalt at mer informasjon vil bli annonsert 6. april.