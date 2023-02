Et nytt Professor Layton-spill er på vei

Nintendo bestemte seg for å fortelle seerne om Direct i kveld om et helt nytt spill i en elsket serie som er under utvikling. Men bortsett fra å avsløre prosjektets navn og vise en veldig, veldig kort trailer, bestemte det japanske selskapet seg for å holde tilbake stort sett alle andre detaljer.

Dette spillet er det neste i Professor Layton-serien, og er kjent som Professor Layton and The New World of Steam. Bortsett fra å lære at Level-5 skal utvikle tittelen, har vi egentlig ikke noe annet å gå på dessverre, så vi må bare holde pusten til mer informasjon er delt ut.

Det vi har er den veldig korte kunngjøringstraileren, som du kan fange i sin helhet nedenfor.