Ole Brumm: Blood and Honey-skaperen ønsker å skape et filmatisk univers

HQ

Rhys Frake-Waterfield, mannen bak Winnie the Pooh: Blood and Honey har sagt at han har planer i gang for et felles filmatisk univers som inneholder flere barndomskarakterer som blir onde.

Ifølge The Hollywood Reporter har skaperen allerede planer i gang for Blood and Honey 2, en Peter Pan-skrekkfilm, og en med Bambi.

"Folk har sendt meldinger om at de virkelig vil se Bambi versus Brumm," Frake-Waterfield sa. "Det er mange, mange, mange andre ideer der ute som ikke er knyttet til Disney, masse gamle eventyr og urbane legender, konsepter som er synonymt med barndommen din, og det er de som jeg vil bygge opp til en vridd alternativ virkelighet."

Hva tror du? Det virker absolutt som mye potensial her, og kunne se noe som en Bambi hevnfilm på jegeren som skjøt moren sin.