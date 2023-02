Oscars President: Will Smith Slap ble utilstrekkelig håndtert

HQ

Du husker sikkert ganske tydelig hendelsen som rystet film- og underholdningsverdenen i mars i fjor, da 2022 Oscars, Will Smith gikk opp på scenen for å fysisk angripe Chris Rock med et slag for tidene. Hendelsen var i overskrifter i flere uker og etterlot en ganske stygg flekk på showet, spesielt når man ser på måten Oscar-utdelingen håndterte situasjonen på, slik at Smith til og med kunne gå opp på scenen noen øyeblikk senere for å akseptere sin Best Actor -pris.

Vel, nesten et år etter at hendelsen skjedde, har Oscars president Janet Yang plukket opp denne saken på en nominert lunsj i Los Angeles, hvor Yang bemerket at Academy's håndtering av saken var "utilstrekkelig". « Det som skjedde på scenen var helt uakseptabelt, og responsen fra vår organisasjon var utilstrekkelig,» sa Yang.

"Vi lærte av dette at Academy må være helt gjennomsiktig og ansvarlig i våre handlinger, og spesielt i krisetider må vi handle raskt og medfølende og besluttsomt for oss selv og for vår bransje."

Smith har blitt utestengt fra Academy arrangementer de neste ti årene og til og med utstedt en offentlig unnskyldning, men forhåpentligvis vil denne typen handlinger ikke skje under den største prisutdelingen i filmindustrien igjen.

Takk, BBC.