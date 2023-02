Vi sjekker ut Ashika Island i Call of Duty: Warzone 2.0 på dagens GR Live

HQ

Denne uken har vært ganske stor for Battle Royale-samfunnet, ettersom ikke bare Apex Legends ønsket velkommen en ny sesong som ønsker å balansere spillet drastisk, men Fortnite mottok en av sine største midtsesongoppdateringer gjennom tidene, og deretter legge til dette, Call of Duty (Warzone 2.0 og Modern Warfare II ) lanserte sin andre sesong.

For CoD-fans har dette vært et stort øyeblikk ettersom Activision lovet å takle mange av områdene som frustrerte fans helt siden Warzone 2.0 debuterte, og for dette formål har spillet sett endringer i plyndring, Gulag, ytelse og feil, og til og med fått en haug med nytt innhold, inkludert våpen, kjøretøy og til og med et helt nytt kart kalt Ashika Island.

For å se hvordan Warzone 2.0 spiller i praksis etter denne store oppdateringen, skal vi hoppe tilbake til spillet på dagens GR Live, hvor jeg skal være vert og ønsker å spille en time med Battle Royale-action, alt fra vanlig tid 15:00 GMT / 16:00 CET på GR Live-hjemmesiden.