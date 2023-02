Hogwarts Legacy har blitt utestengt av det største veldedighetsarrangementet

HQ

Games Done Quick, det største veldedighetsarrangementet i verden, har utvidet retningslinjene for innsending til å inkludere en haug med videospill som er "forbudt".

Dette dekker titler som "har innhold, visninger eller en opprinnelse som vi har ansett som uegnet for strømmen vår", og varierer til alt med en ESRB-vurdering av voksne bare til alt som er forbudt på Twitch, til en haug med andre spill, inkludert alt som er knyttet til Harry Potter-merket.

Dette betyr at til tross for at du allerede er en av årets største titler, vil du ikke se Hogwarts Legacy på noen GDQ-arrangementer fremover, da det er på listen som også inkluderer 2005s God of War og Five Nights at Freddy's.

GDQ har uttalt at listen er "ikke-uttømmende" og at den kan endres "når som helst".