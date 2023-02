Ukraina oppfordrer digitale butikkfronter til å trekke Atomic Heart salg

HQ

Hvis du trodde diskursen rundt Galtvorts arv var kontroversiell, vil Atomic Heart at du skal holde ølet. Studioet bak det nylig utgitte skytespillet, som er laget av den russiske utvikleren Mundfish, har møtt mye tilbakeslag for sin russiske finansiering, det faktum at det ikke har uttalt seg mot Putins regime, og at det kanskje eller kanskje ikke tar personlige spillerdata.

Nå ber den ukrainske regjeringen Valve, Sony og Microsoft om å få spillet tatt ned fra sine digitale butikkfronter. Dette vil bare påvirke Ukraina, og vil ikke være et globalt forbud mot spillet, men det er oppfordringer til begrenset salg i andre land også.

" Vi oppfordrer også til å begrense distribusjonen av dette spillet i andre land på grunn av dets toksisitet, potensiell datainnsamling av brukere og potensiell bruk av penger samlet inn fra spillkjøp for å føre en krig mot Ukraina, " sa Alex Bornyakov, viseminister for digital transformasjon i Ukraina.

Mundfish har ennå ikke kommentert dette problemet, men det ser ut til at den ukrainske regjeringen brenner for i det minste å forhindre digitalt salg av Atomic Heart i landet.

Takk, Insider Gaming.