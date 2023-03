Puss in Boots: The Last Wishs regissør vil ikke regissere Kung Fu Panda 4

Shrek-serien så nylig litt av en gjenfødelse med suksessen til Puss in Boots: The Last Wish. En annen Dreamworks-serie som fansen har ønsket en annen oppføring i en stund, er Kung Fu Panda.

Ryktene begynte å flyte rundt på internett om at Joel Crawford, en av regissørene for Puss in Boots: The Last Wish, skulle jobbe med Kung Fu Panda 4. Selv om dette virker som en kamp laget i himmelen, trampet Crawford ut alle håp om at disse ryktene var sanne.

"Jeg jobber ikke med Kung Fu Panda 4," Crawford sa ganske enkelt i et intervju med DiscussingFilm. "Det er ikke noe spesifikt vi jobber med for øyeblikket, men det er originaler som vi vil fortelle."

Selv om han kanskje ikke fortsetter Kung Fu Panda-serien, virker Crawford interessert i å utvide Shrek-universet. – Håpet vårt da vi lagde Puss in Boots: The Last Wish var å få publikum til å forelske seg i disse karakterene, og målet vårt var å fortsette å utvide Shrek-universet. Så vi vil gjerne fortsette å fortelle historier med disse karakterene og til og med nye karakterer i Shrek-universet.

Vil du se Kung Fu Panda 4?