En Messi-animasjonsserie er på trappene hos Sony

Den anerkjente fotballspilleren Lionel Messi får sin egen animerte serie på Sony, med originalmusikk fra Sony Music Entertainments artister og komponister.

Som Deadline rapporterer, vil serien følge Messi som barn mens han konfronterer hindringer mens han reiser gjennom et videospill. Bortsett fra den kryptiske linjen og det faktum at serien sikter mot et yngre publikum, vet vi ikke mye annet om det.

"Siden jeg var liten, har jeg alltid elsket animerte serier, og barna mine er store fans av animerte figurer," sa Messi. " Å kunne delta i et animasjonsprosjekt gjør meg glad, fordi det oppfyller en av drømmene mine. Jeg vil gjerne takke Sony Music for å bli med på dette prosjektet, og vi håper at alle vil like resultatet, spesielt jentene og guttene.

