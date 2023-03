Vi spiller Curse of the Deadwood på dagens GR Live

Vi fortsetter denne ukens bunke med GR Live strømmer i dag ved å ta en titt på twin-stick shooter fra Steamroller Studios. Kjent som Curse of the Deadwood, ber dette spillet spillerne om å ta kontroll over to usannsynlige venner mens de kjemper tilbake mot horder av trezombier alt for å redde Knottingham-verdenen.

Fra og med vanlig tid kl. 15:00 GMT / 16:00 CET, vil vår egen Rebeca være vertskap og ønsker å spille gjennom åpningstiden av spillet. Sørg for å bli med henne på GR Live-hjemmesiden for å se hvordan Curse of the Deadwood former seg.