Robocop: Rogue City får ny gameplay-trailer

HQ

Mens den originale Robocop-filmen er en av de beste actionfilmene som noen gang er laget, har karakterens karriere som videospillkarakter ikke vært like hyggelig. Faktisk, foruten Robocop Versus The Terminator fra 1994, kan vi ikke huske et eneste til og med eksternt godt spill som spiller denne elskede cyborg-politimannen (har ikke Alex Murphy lidd nok?).

Forhåpentligvis Robocop: Rogue City kan være i stand til å endre dette. Her får vi møte den originale Robocop, nok en gang spilt av Peter Weller (som spilte Alex Murphy/Robocop i de to første filmene). Vi forventer en hel masse klassiske sitater, mye vold og god gameplay - men for å være ærlig, er vi ikke sikre på sistnevnte ennå etter å ha sett denne nye traileren som du kan sjekke ut nedenfor.

Hva tror du, ser det ut som et flott spill som endelig vil gjøre denne ikoniske karakteren til en ekte videospillhelt?