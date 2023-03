HQ

I går annonserte Sony at aprils PlayStation Plus Essential-spill vil være Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure og Tails of Iron, og nå er det Xbox sin tur til å avsløre neste måneds "freebies".

Microsoft forteller at følgende to spill vil være aprils Games with Gold:



Out of Space hele måneden



Peaky Blinders: Mastermind fra 16. april - 15. mai



Hva synes du om utvalget?