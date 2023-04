Sony legger til tilgjengelighetskoder til spilloppføringer på PS5

HQ

Sony har kunngjort at tilgjengelighetskoder for spilloppføringer i PS Store vil bli rullet ut globalt denne uken.

I et nytt blogginnlegg sa Sony Interactive Entertainments senior VP for plattformopplevelse, Hideaki Nishino at disse kodene vil tillate mer " detaljert innsikt i tilgjengelighetsfunksjoner" som finnes i spill.

50 tilgjengelighetstagger vil være tilgjengelige for utviklere å velge mellom i seks kategorier. «Vi har akkurat begynt å rulle ut denne funksjonen og samarbeider med et bredt spekter av utviklere for å implementere denne funksjonen i spillhubene deres på PS5 i de kommende ukene og månedene», sier Nishino.

Selv om de er i sin spede begynnelse akkurat nå, er disse nye kodene et annet bevis på Sonys forpliktelse til å tillate ekstra tilgjengelighet, spesielt i førstepartsspillene.